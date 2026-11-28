जम्मू-कश्मीर में नई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसकी घोषणा की है। सरकार ने इसके गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह विश्वविद्यालय 30 नवंबर 2026 से प्रभावी होगा। इसका मुख्य परिसर बडगाम जिले में बनाया जाएगा। इसका एक सैटेलाइट परिसर जम्मू में भी रहेगा। मुख्यमंत्री ने इसे उच्च शिक्षा क्षेत्र की बड़ी पहल बताया है। इससे छात्रों को प्रदेश में ही कानूनी शिक्षा मिलेगी।

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ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार होगा। प्रदेश में पहले से कई राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। इनमें आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू शामिल हैं। इसके अलावा एम्स जम्मू और एनआईटी श्रीनगर भी संचालित हैं। आईआईएमसी जम्मू और निफ्ट श्रीनगर भी क्षेत्र में स्थित हैं। प्रदेश में दो केंद्रीय विश्वविद्यालय भी पहले से मौजूद हैं।जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड रविवार को परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा सब-इंस्पेक्टर गृह विभाग के पदों के लिए है। परीक्षा ओएमआर-आधारित लिखित रूप में संपन्न होगी। इसके लिए बोर्ड ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को गेट बंद होने से दो घंटे पहले पहुंचना होगा।परीक्षा केंद्र पर बायोमीट्रिक फिंगरप्रिंट जांच की जाएगी। चेहरा पहचानने की प्रक्रिया और सुरक्षा जांच भी होगी। एडमिट कार्ड पर बायोमीट्रिक होलोग्राम लगवाना अनिवार्य किया गया है। इसके बिना परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं मिलेगा। मोबाइल फोन और डिजिटल घड़ी ले जाना प्रतिबंधित है। ब्लूटूथ डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना सख्त मना है। नोट्स, किताबें और कागज के टुकड़े ले जाना भी वर्जित है। हैंडबैग, आभूषण और खाने-पीने की चीजें ले जाना प्रतिबंधित है। अनुचित साधनों के उपयोग वाली हर वस्तु वर्जित है।