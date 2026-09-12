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Sunil Sharma, Leader of the Opposition in the Jammu and Kashmir Legislative Assembly, stated that the BJP would raise public issues from the Assembly to the streets.
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जम्मू-कश्मीर: सुनील शर्मा का एलान- जनता के मुद्दों की लड़ाई विधानसभा से सड़क तक लड़ेगी भाजपा
जम्मू-कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कठुआ दौरे के दौरान सीमावर्ती लोगों, ट्रांसपोर्टरों और उद्योग प्रतिनिधियों की समस्याएं सुनीं और भाजपा की ओर से उनके मुद्दे उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने उमर सरकार पर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो भाजपा विधानसभा से सड़क तक आंदोलन करेगी।
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