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जम्मू-कश्मीर: सुनील शर्मा का एलान- जनता के मुद्दों की लड़ाई विधानसभा से सड़क तक लड़ेगी भाजपा

Nikita Gupta

Updated Sat, 12 Sep 2026 04:51 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 04:51 PM IST







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जम्मू-कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कठुआ दौरे के दौरान सीमावर्ती लोगों, ट्रांसपोर्टरों और उद्योग प्रतिनिधियों की समस्याएं सुनीं और भाजपा की ओर से उनके मुद्दे उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने उमर सरकार पर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो भाजपा विधानसभा से सड़क तक आंदोलन करेगी। ... और पढ़ें

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