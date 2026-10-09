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कठुआ: बनी-बसोहली मार्ग पर बेकाबू डंपर का कहर, दो दुकानों के शेड और तीन वाहन क्षतिग्रस्त

Nikita Gupta

Updated Fri, 09 Oct 2026 04:57 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 04:57 PM IST







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बनी-बसोहली मार्ग पर सार्थली के पास देर रात एक बेकाबू डंपर ने दो दुकानों के टिन शेड, एक कार और दो मोटरसाइकिलों को क्षतिग्रस्त कर दिया। हादसे में डंपर चालक घायल हो गया, जिसे पुलिस ने उप-जिला अस्पताल बनी पहुंचाया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। ... और पढ़ें

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