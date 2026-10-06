{"_id":"6ac5011c761603239801d501","slug":"video-video-heavy-rain-accompanied-by-a-storm-and-hailstorm-in-the-baruhi-area-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: बड़ूही क्षेत्र में अंधड़ और ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बड़ूही और आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार शाम अचानक मौसम ने करवट बदली। कई दिनों से पड़ रही तेज गर्मी और उमस के बाद शाम के समय तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इस दौरान कई स्थानों पर ओले भी गिरे। खेतों में खड़ी आलू की फसल को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई।

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