हैरान करने वाला मामला: चाय-नाश्ता किया, गाड़ी में बैठे और बच्चे को ढाबे पर ही भूल गया परिवार

पुलिस ने ऐसे किया परिवार से संपर्क

वाहन के नंबर के आधार पर पहले मालिक से संपर्क किया गया और फिर चालक से फोन पर बात की गई। चालक से संपर्क होने के बाद परिवार को बताया गया कि उनका आठ वर्षीय बेटा धुसाड़ा के ढाबे पर ही छूट गया है। इसके बाद परिजनों को अपनी गलती का अहसास हुआ और वे बच्चे को लेने वापस पहुंचे। डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने बताया कि आवश्यक कागजी और कानूनी कार्यवाही पूरी करने के बाद बच्चे को सुरक्षित उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस की तत्परता से बच्चा सुरक्षित अपने परिवार तक पहुंच गया। बच्चे की पहचान शांतनु पुत्र अजीत कुमार तहसील और जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश के तौर पर हुई है।