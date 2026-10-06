{"_id":"6ac4e617ea9d3f9b930ea689","slug":"video-thana-kalan-mla-vivek-sharma-inspected-the-incomplete-panchayati-raj-building-in-vasal-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"थाना कलां: वसाल में अधूरे पंचायतीराज भवन का विधायक विवेक शर्मा ने किया निरीक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

थाना कलां। कुटलैहड़ विधायक एवं राज्य कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता विवेक शर्मा ने वसाल में अधूरे पंचायती राज भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भवन का शेष कार्य जल्द पूरा करवाकर इसे पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग में लाया जाएगा। विवेक शर्मा ने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में पर्याप्त बजट और स्टाफ के बिना कई भवन खड़े कर दिए गए। उन्होंने कहा कि विकास केवल भवन बनाने से नहीं, बल्कि उसके लिए बजट, स्टाफ और सुविधाएं उपलब्ध करवाने से होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने को प्राथमिकता दे रही है। कुटलैहड़ में स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और अन्य विकास कार्यों को भी गति दी जाएगी

... और पढ़ें