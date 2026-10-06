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थानाकलां: गो सेवा आयोग सदस्य अरुण पटियाल ने दमोहड़ गोशाला का किया दौरा
थानाकलां। गो सेवा आयोग के सदस्य अरुण पटियाल ने दमोहड़ स्थित गोशाला का दौरा कर गोवंश के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने चारे-पानी, साफ-सफाई और पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा गोवंश की बेहतर देखभाल के लिए आवश्यक सुझाव दिए। इस दौरान पशु उपमंडल चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश जंगा ने पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी। गोशाला समिति के अध्यक्ष सूरम सिंह ने गोशाला की व्यवस्थाओं और गतिविधियों से अवगत करवाया। मौके पर रामलोक शर्मा, गोपालक कुलदीप कुमार सहित अन्य मौजूद रहे।
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