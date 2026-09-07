{"_id":"6a9e34a7ee8c12cd2a0b0fec","slug":"video-una-dense-fog-low-visibility-vehicle-lights-weather-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना में अचानक छाई घनी धुंध, विजिबिलिटी हुई बेहद कम, वाहनों की लाइटें बनी सहारा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोमवार सुबह ऊना में मौसम ने अचानक करवट ली और देखते ही देखते शहर व आसपास के क्षेत्रों में घनी धुंध छा गई। धुंध इतनी अधिक थी कि कुछ दूरी पर स्थित चीजें भी साफ दिखाई नहीं दे रही थीं। विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण सड़कों पर वाहन चालकों को काफी सतर्क होकर सफर करना पड़ा। दिन निकलने के बावजूद कई वाहन चालक गाड़ियों की लाइटें जलाकर सड़क पर चलते नजर आए। सुबह के समय ऊना शहर का नजारा पूरी तरह धुंध की चादर में लिपटा दिखाई दिया। अचानक बदले मौसम ने लोगों को भी हैरान कर दिया। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे गर्मी के बीच ठंड का मौसम लौट आया हो। धुंध के कारण तापमान में ठंडक का अहसास हुआ तो कई लोगों ने इस बदले मौसम का आनंद भी लिया। हालांकि, घनी धुंध अपने साथ वाहन चालकों के लिए परेशानी भी लेकर आई। कम विजिबिलिटी के चलते मुख्य सड़कों पर सामने से आने वाले वाहनों को देखना मुश्किल रहा। सड़क किनारे मौजूद वाहन, पैदल चलने वाले लोग और अन्य वस्तुएं भी काफी नजदीक आने के बाद दिखाई दे रही थीं। ऐसे में हादसे की आशंका को देखते हुए वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ी। स्थानीय लोगों ने वाहन चालकों से अपील की कि धुंध के दौरान वाहनों की गति कम रखें और आवश्यक रूप से हेडलाइट का इस्तेमाल करें। साथ ही आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें, ताकि अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति में दुर्घटना से बचा जा सके। मौसम में आए इस अचानक बदलाव ने ऊना में लोगों को कुछ देर के लिए गर्मी से राहत जरूर दी, लेकिन कम विजिबिलिटी ने सड़क पर सफर करने वालों की मुश्किलें बढ़ा दीं। सुबह के समय धुंध का यह नजारा शहर में चर्चा का विषय बना रहा।

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