ऊना: भाजपा एससी मोर्चा प्रदेश सचिव मलकीत सिंह ने विधायक बबलू पर बोला जुबानी हमला

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चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक सुदर्शन सिंह बबलू पर भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश सचिव मलकीत सिंह ने भ्रष्टाचार, सरकारी धन के दुरुपयोग, परिवारवाद और चहेतों को लाभ पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मलकीत सिंह ने विधायक की संपत्ति और जीवनशैली में आए बदलाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव के दौरान स्वयं को जनता का बेटा और सेवक बताने वाले विधायक अब कथित तौर पर पूरे क्षेत्र में परिवार की सरकार चला रहे हैं।

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