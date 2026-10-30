{"_id":"6ae40f4830a4d3c8300e01ff","slug":"video-maa-chintpurni-live-darshan-friday-online-2026-10-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: घर बैठे करें मां चिंतपूर्णी के लाइव दर्शन, शुक्रवार को माता रानी के दरबार से पाएं दिव्य दर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दरबार में शीश नवाने की इच्छा रखने वाले श्रद्धालु अब घर बैठे भी माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। शुक्रवार के पावन दिन भक्त मां चिंतपूर्णी के दरबार से लाइव दर्शन कर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मां चिंतपूर्णी के प्रति देशभर के श्रद्धालुओं में गहरी आस्था है। हर दिन बड़ी संख्या में भक्त माता रानी के दरबार में पहुंचकर अपनी मनोकामनाएं लेकर हाजिरी लगाते हैं। हालांकि, जो श्रद्धालु किसी कारणवश मंदिर नहीं पहुंच पाते, वे घर बैठे लाइव दर्शन के माध्यम से मां के दर्शन कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन माता रानी की पूजा-अर्चना और भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। ऐसे में भक्त सुबह मां चिंतपूर्णी का स्मरण कर लाइव दर्शन के जरिए दरबार से जुड़ सकते हैं और अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं।

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