अध्ययन में खुलासा: कुल्लू में 31 साल में 4.7 गुना बढ़ा निर्माण, आधे से भी कम रह गया हरित क्षेत्र

ये महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं अध्ययन के निष्कर्ष

हालांकि, इसके निष्कर्ष पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि उपयोग में आ रहे बदलावों, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और विकास योजनाओं के नियोजन को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। अध्ययन के अनुसार कुल्लू जिले में वर्ष 1991 में निर्मित क्षेत्र 239.81 वर्ग किलोमीटर था, जो कुल क्षेत्रफल का 4.37 फीसदी था। वर्ष 2022 तक यह बढ़कर 1119.28 वर्ग किलोमीटर यानी 20.40 फीसदी हो गया। इस तरह निर्मित क्षेत्र में करीब 4.7 गुना विस्तार दर्ज किया गया। इसके विपरीत वनस्पति से ढका क्षेत्र 1888.37 वर्ग किलोमीटर से घटकर 890.78 वर्ग किलोमीटर रह गया। कृषि भूमि का हिस्सा भी 20.83 फीसदी से घटकर 18.02 फीसदी हो गया। वहीं, बंजर भूमि 9.44 फीसदी से बढ़कर 16.47 फीसदी हो गई। अध्ययनकर्ताओं के विश्लेषण में वनस्पति और कृषि भूमि के कुछ हिस्सों का निर्मित तथा बंजर क्षेत्र में बदलना भी सामने आया है।