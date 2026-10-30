फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   himachal cm sukhu sugar test machine error 177 reading

हिमाचल: मुख्यमंत्री सुक्खू की शुगर जांच में गड़बड़ी, मशीन ने दिखाई 177 की रीडिंग; जांच के बाद बदला उपकरण

Fri, 30 Oct 2026 09:17 AM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Fri, 30 Oct 2026 09:17 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ब्लड शुगर जांच के दौरान मशीन की रीडिंग को लेकर सवाल खड़े हो गए। मशीन ने 177 का आंकड़ा दिखाया, जिसके बाद उसकी कार्यप्रणाली की जांच की गई। गड़बड़ी सामने आने पर संबंधित उपकरण को बदल दिया गया।

विज्ञापन
himachal cm sukhu sugar test machine error 177 reading
सीएम सुक्खू की ब्लड शुगर जांच में 177 की रीडिंग आई। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में इस्तेमाल होने वाले जांच उपकरणों की गुणवत्ता को लेकर एक मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ब्लड शुगर जांच के दौरान मशीन की रीडिंग ने सबका ध्यान खींचा। जांच उपकरण पर शुगर का स्तर 177 दर्ज हुआ, जिसके बाद इसकी सटीकता को लेकर सवाल उठाए गए।

विज्ञापन


Trending Videos

मुख्यमंत्री ने इस रीडिंग पर संदेह जताते हुए मशीन की कार्यप्रणाली की जांच करने की बात कही। उनका मानना था कि स्वास्थ्य संस्थानों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों से मिलने वाले परिणाम सही और भरोसेमंद होने चाहिए, क्योंकि मरीजों के इलाज में इनकी अहम भूमिका रहती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

जांच में सामने आई मशीन की खराबी
मामले को लेकर डॉक्टरों ने संबंधित उपकरण की जांच की। जांच के दौरान मशीन की रीडिंग में गड़बड़ी सामने आई। इसके बाद खराब उपकरण को हटाकर उसकी जगह दूसरी मशीन लगाई गई। इस घटना ने सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली जांच मशीनों के नियमित रखरखाव और उनकी गुणवत्ता की निगरानी की जरूरत को सामने ला दिया है।
विज्ञापन

पुराने चिकित्सा उपकरणों को बदलने पर जोर
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य संस्थानों में लंबे समय से इस्तेमाल हो रही मशीनों की स्थिति की समीक्षा करने पर भी जोर दिया। खासतौर पर एक्स-रे, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी महत्वपूर्ण जांच सुविधाओं से जुड़े पुराने उपकरणों को बदलने की आवश्यकता बताई गई। करीब 10 से 15 साल पुराने उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से बदलने की दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है।

मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक जांच सुविधाओं की तैयारी
प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक ऑटोमेशन लैब स्थापित करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। इसके शुरुआती चरण में आईजीएमसी शिमला, टांडा, चंबा, हमीरपुर और नेरचौक मेडिकल कॉलेज को शामिल करने की जानकारी दी गई है। आधुनिक प्रयोगशालाओं से जांच प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर उठे सवाल
मुख्यमंत्री की जांच के दौरान सामने आई इस घटना ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में उपकरणों की विश्वसनीयता को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में जांच रिपोर्ट की सटीकता बेहद जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर इसी आधार पर आगे के उपचार का निर्णय लेते हैं। ऐसे में अस्पतालों में मौजूद मशीनों की समय-समय पर जांच, तकनीकी रखरखाव और खराब उपकरणों को समय रहते बदलना जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed