{"_id":"6aa905ff09f9c073b90bf908","slug":"video-kutlehar-mla-vivek-sharma-distributes-financial-assistance-checks-to-18-families-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: कुटलैहड़ के 18 जरूरतमंद परिवारों को विधायक विवेक शर्मा ने बांटे 1.25 लाख रुपये के आर्थिक सहायता चेक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक विवेक शर्मा ने मंगलवार को जोगी पंगा स्थित कांग्रेस कार्यालय में 18 जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की। इस दौरान उन्होंने पात्र परिवारों को कुल 1,25,500 रुपये की सहायता राशि के चेक वितरित किए। आर्थिक सहायता मिलने से जरूरतमंद परिवारों को अपनी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में राहत मिलने की उम्मीद है। सहायता वितरण के दौरान विधायक ने कहा कि गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों की मदद करना केवल जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उनके लिए सेवा और कर्तव्य का विषय भी है। जरूरतमंद परिवारों के साथ खड़े रहने का भरोसा विधायक विवेक शर्मा ने कहा कि कुटलैहड़ की जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनकर सेवा का अवसर दिया है। ऐसे में क्षेत्र के किसी भी गरीब या जरूरतमंद परिवार की परेशानी में उनके साथ खड़ा होना उनका दायित्व है। उन्होंने कहा कि ‘मेरा कुटलैहड़, मेरा परिवार’ की भावना के साथ वह लगातार जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझने और उनका समाधान करवाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि क्षेत्र के लोगों को जरूरत के समय हरसंभव सहयोग उपलब्ध करवाया जा सके। छोटी सहायता भी बनती है बड़ी राहत विधायक ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सामने कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, जब छोटी-सी आर्थिक मदद भी उनके लिए बड़ी राहत साबित होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पात्र परिवारों को उनकी जरूरत के अनुसार सहायता उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुटलैहड़ के किसी भी जरूरतमंद परिवार को अकेला महसूस नहीं होने दिया जाएगा। आर्थिक परेशानी से जूझ रहे परिवारों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनके लिए आवश्यक सहयोग जुटाने का प्रयास जारी रहेगा। विवेक शर्मा ने स्पष्ट किया कि जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता देने का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहयोग उपलब्ध करवाने के लिए वह निरंतर प्रयासरत रहेंगे।

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