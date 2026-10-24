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ऊना: मुख्यमंत्री सुक्खू ने बिहड़ू उपतहसील के नए भवन का वर्चुअल किया उद्घाटन

Krishan Singh

Updated Sat, 24 Oct 2026 12:59 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 12:59 PM IST







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कुटलैहड़ विधानसभा की बिहड़ू उपतहसील को नए कार्यालय भवन की सौगात मिली। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वर्चुअल माध्यम से नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा (विक्कू) बिहड़ू में कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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