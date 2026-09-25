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ऊना: डीसी बोले- युवाओं के कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बनेगी प्रभावी कार्ययोजना
ऊना, 25 सितंबर। युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने और उनकी कार्यकुशलता को उद्योग एवं बाजार की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने के लिए ऊना में प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाएगी। यह बात उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने आज अपने कार्यालय में आयोजित हुई जिला कौशल समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उपायुक्त जतिन लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संबंधित विभागों के साथ तत्काल समन्वय स्थापित किया जाए। उन्होंने आयुष, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, हिमऊर्जा तथा एचपीएससीबी सहित अन्य संबंधित विभागों को आवश्यक पत्राचार कर प्रशिक्षण की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिला रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा, तहसील कल्याण अधिकारी ऊना जतिंदर कुमार, उद्योग विभाग से अखिल शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
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