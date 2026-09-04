{"_id":"6a9aafd0a8b24987490f51a8","slug":"video-athletes-display-their-prowess-at-the-under-19-sports-competition-in-amb-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: अंब में अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अंब की टीम ने टकोली स्कूल की टीम को हराकर जोनल अंडर-19 में खो-खो का खिताब अपने नाम कर लिया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन हुए फाइनल मुकाबले में अंब की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9-5 से मुकाबले में जीत हासिल की। इसके अलावा कबड्डी में हुए लीग मुकाबलों में नैहरियां ने चक्कसरायं को, बेहड़ जस्वां ने चुरड़ू को और चौकी मनियार ने सलोई को पराजित कर अपने मुकाबले में जीत दर्ज की। बैडमिंटन में दियाड़ा विजेता रहा। अंब और सलोई में हुए मुकाबले में अंब की टीम ने जीत दर्ज की।

... और पढ़ें