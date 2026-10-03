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कसौली: विनोद सुल्तानपुरी बोले- हमें पहाड़ी भाषा को लुप्त नहीं होने देना

Krishan Singh

Updated Sat, 03 Oct 2026 02:46 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 02:46 PM IST







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कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने कुमारहटी के दंगल व मेले मे बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सुल्तानपुरी ने मेले में लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमें पहाड़ी भाषा को लुप्त नहीं होने देना है। कहा कि हमे गर्व है कि हम पहाड़ी बोलते हैं। ... और पढ़ें

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