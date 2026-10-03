वीडियो: क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में बिजली गुल, मरीजों की टेस्ट फीस का नहीं हो पाया भुगतान

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क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में शनिवार को बिजली गुल होने के कारण फीस काउंटर पूरी तरह से ठप हो गया। इस कारण यहां एक भी मरीज की टेस्ट की फीस का भुगतान नहीं हो पाया। ऐसे में मरीजों को या तो निजी अस्पतालों में जाना पड़ा, या फिर सोमवार को आने के लिए कहा गया। फीस नहीं कटने के कारण लंबी दूरी तय करके अस्पताल पहुंचे मरीजों को ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। इसे में लोगों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल भी खड़े किए। मरीजों और उनके तीमारदारों ने कहा कि इतना बड़ा अस्पताल होने के बाद भी अब तक फीस काउंटर तक जनरेटर का कनेक्शन नहीं जोड़ा गया है।

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