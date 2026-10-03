{"_id":"6ac103f430e226648503c43c","slug":"video-video-daan-utsav-fair-in-dharampur-marathon-also-organized-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: धर्मपुर में दान उत्सव मेला, मैराथन का भी आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धर्मपुर (सोलन)। कसौली में वेस्ट वॉरियर संस्था की ओर से दूसरा दान उत्सव मेला 2026 आयोजित किया गया। इस मेले में उपमंडलाधिकारी कसौली महेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने स्वच्छता के प्रति पंचायतों और लोगों को गंभीरता से काम करने का आह्वान किया। महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कसौली के पर्यटकों को भी इस पर्यटन क्षेत्र को स्वच्छ रखने में मदद करना अपना कर्तव्य समझना चाहिए। उन्होंने जैन जी को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर लड़के और लड़कियों के लिए मैराथन का आयोजन किया गया। इसके बाद उन्होंने दान मेले में लगी प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। एक निजी संगीत ग्रुप द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। वेस्ट वॉरियर के प्रभारी सुनील कटवाल ने दान उत्सव के महत्व पर प्रकाश डाला।

... और पढ़ें