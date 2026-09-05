सोलन युवक हत्याकांड: सबूत जुटाने पहुंची टीम को करना पड़ा महिलाओं के गुस्से का सामना

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सोलन के चौक बाजार स्थित दाड़ला कॉलोनी में शुक्रवार देरशाम हुई युवक की हत्या के बाद शनिवार सुबह फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने के लिए मौके पर पहुंची। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस को महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। महिलाओं ने आरोप लगाया कि यहां पर आए दिन नशेड़ी घूमते रहते हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही। काफी देर तक महिलाओं ने यहां पर अपना विरोध जताया। हालांकि, बाद में पुलिस के समझाने के बाद महिलाएं शांत हुईं।

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