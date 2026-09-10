हिमाचल: नई दिल्ली में हुई सियासी हलचल के बाद मंत्रिमंडल की बैठक स्थगित, मंत्री लौटे शिमला

दो मौजूदा मंत्रियों को हटाए जाने की चर्चाएं भी राजनीतिक गलियारों में

मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल और विभागों में बदलाव की चर्चाओं के बीच दिल्ली गए मंत्रियों के दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा था। कई मंत्री हाईकमान के समक्ष अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड रखने और अपनी स्थिति स्पष्ट करने के प्रयास में थे। मंत्रियों की नजर अपने मौजूदा विभागों को बरकरार रखने पर है। कुछ मंत्री अतिरिक्त विभाग पाने की भी पैरवी कर रहे हैं। हिमाचल मंत्रिमंडल में फिलहाल एक पद रिक्त है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पहले ही कुल्लू के कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री बनाने की बात कह चुके हैं। इसके साथ ही दो मौजूदा मंत्रियों को हटाए जाने की चर्चाएं भी राजनीतिक गलियारों में हैं। यदि ऐसा होता है तो मंत्रिमंडल में तीन नए चेहरों को जगह मिलने की संभावना बन सकती है।