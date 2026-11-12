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सोलन में पेयजल किल्लत पर सियासत तेज, कांग्रेस ने भाजपा समर्थित नगर निगम पर लगाए आरोप
शहर में पेयजल किल्लत को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। एक ओर शहर के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं।
कांग्रेस शहरी अध्यक्ष पुनीत शर्मा ने सोलन में पत्रकारवार्ता कर कहा कि शहर में लगातार पेयजल किल्लत बनी हुई है। लोगों को पांच से सात दिन बाद भी पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थित नगर निगम समस्या का समाधान करने के बजाय कांग्रेस पर दोषारोपण कर रहा है।
पुनीत शर्मा ने कहा कि पेयजल किल्लत को लेकर उन्होंने जलशक्ति विभाग के अधिकारियों से बातचीत की है। उनके अनुसार, विभाग का दावा है कि पिछले कई दिनों से शहर को पर्याप्त पानी की सप्लाई दी जा रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद नगर निगम लोगों तक पर्याप्त पानी पहुंचाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। शर्मा ने कहा कि शहर की जनता पेयजल संकट का सामना कर रही है, लेकिन समस्या के समाधान के बजाय राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है।
शहर में पेयजल किल्लत को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। कांग्रेस ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। वहीं, इस बयान पर भाजपा या नगर निगम की प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है।
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