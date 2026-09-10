{"_id":"6aa2819eb589b0a56500d729","slug":"video-solan-state-level-under-14-football-tournament-begins-at-thodo-ground-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: ठोडो मैदान में शुरू हुई राज्य स्तरीय अंडर-14 फुटबॉल प्रतियोगिता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ठोडो मैदान सोलन में अंडर-14 राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस दौरान प्रदेश के 11 जिला समेत दोडर अकादमियों की टीमें शामिल हुई है। प्रतियोगिता का शुभारंभ समाजसेवी कमल कश्यप ने किया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से नशे से दूर रहने और बेहतर खेल का प्रदर्शन करने का आह्वान किया। इस दौरान जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष अरूण शर्मा भी मौजूद रहे। 13 सितंबर तक चलने इस प्रतियोगिता में लीग और नॉक आउट दोनों तरह के मुकाबले होंगे। यहां से एक टीम चयनित की जाएगी, जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलेगी।

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