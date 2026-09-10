Solan News: अर्की के पारस ठाकुर का चयन नेशनल बास्केटबॉल के लिए हुआ

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संवाद न्यूज एजेंसीअर्की (सोलन)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डुमैहर (अर्की) के गांव देवरा के कक्षा नौवीं के छात्र पारस ठाकुर का चयन 51वीं सब-जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए हुआ है। यह चैंपियनशिप 27 सितंबर से 4 अक्टूबर तक विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित की जाएगी।हिमाचल प्रदेश बास्केटबॉल टीम का प्रशिक्षण शिविर पांवटा साहिब, सिरमौर में 13 सितंबर से हिमाचल प्रदेश बास्केटबॉल संघ की ओर से आयोजित किया जाएगा। पारस ठाकुर इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे।विद्यालय के डीपीई राज कुमार पाल ने बताया कि मंडी में आयोजित स्टेट चैंपियनशिप में पारस ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया था, जिसके आधार पर उसका चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। पारस के नेशनल के लिए चयन पर विद्यालय के प्रधानाचार्य अरुण कुमार, पीईटी नागेश शर्मा, स्टाफ और विद्यालय प्रबंधन समिति ने उसे और उसके अभिभावकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।