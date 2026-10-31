{"_id":"6ae5c4649c8fc6fe5108fb69","slug":"video-solan-sputum-collection-bags-distributed-in-chail-as-part-of-the-tb-free-india-campaign-2026-10-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: चायल में टीबी मुक्त भारत अभियान में बलगम संग्रह बैग वितरित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

स्वास्थ्य खंड सायरी के चायल में आज टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक पहल शुरू हुई। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय सिंह ने आशा कार्यकर्ताओं को बलगम संग्रह बैग दिए। इसका उद्देश्य दूर-दराज के गांवों से टीबी के संभावित मरीजों के बलगम नमूने आसानी से एकत्र करना है। आशा कार्यकर्ता इन विशेष संग्रह बैग से नमूने एकत्र कर स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचाएंगी। इससे नमूनों की गुणवत्ता बनी रहेगी। यह पहल टीबी की समय पर पहचान और जांच में सहायक होगी। इससे उन्मूलन प्रयासों को मजबूती मिलेगी। दूर-दराज के लोगों को टीबी जांच की सुविधा मिल सकेगी। इस अवसर पर डॉ. सूरज भानु राणा, मनोहर सिंह कंवर और रजनीश ठाकुर सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य के लिए ऐसे प्रयास लगातार कर रहा है।

... और पढ़ें