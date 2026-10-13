{"_id":"6acdfca31764b1af1402e824","slug":"video-solan-ramlila-begins-shravan-kumar-leela-46th-ramlila-manchan-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन में रामलीला का आगाज, पहले दिन मंचित हुई श्रवण कुमार की लीला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोलन के गंज बाजार में जगदम्बा रामलीला मंडल के 46वें रामलीला मंचन का शुभारंभ मंगलवार को विधि-विधान, मंत्रोच्चार और शंखनाद के साथ हुआ। रामलीला के पहले दिन श्रवण कुमार की लीला का मंचन किया गया। इसके अलावा रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होने का प्रसंग भी कलाकारों ने प्रस्तुत किया। रामलीला के शुभारंभ अवसर पर विभिन्न मंदिरों के आचार्य विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी ने विधि-विधान से गणेश पूजन, मंत्रोच्चार और शंखनाद कर रामलीला मंचन की शुरुआत की। आचार्यों ने मंडल के कलाकारों और पदाधिकारियों को आगामी मंचन निर्विघ्न संपन्न होने का आशीर्वाद दिया। जगदम्बा रामलीला मंडल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में नर्सिंग मंदिर के आचार्य पूर्णानंद, दुर्गा मंदिर मालरोड के आचार्य मदन शर्मा, सनातन धर्म मंदिर के आचार्य हेमराज शर्मा, विपिन भारद्वाज, हनुमान मंदिर के आचार्य सुभाष शर्मा और शूलिनी पीठम के आचार्य लक्ष्मीकांत शर्मा विशेष रूप से शामिल हुए। आचार्यों ने धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाए और रामलीला के सफल आयोजन के लिए कलाकारों तथा मंडल के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं। रामलीला के प्रथम दिन श्रवण कुमार की कथा का मंचन आकर्षण का केंद्र रहा। इसके साथ रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की ओर से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने का प्रसंग भी दिखाया गया। कथा के अनुसार, ब्रह्मा जी ने तीनों को उनकी इच्छाओं के अनुरूप वरदान दिए। इन प्रसंगों के माध्यम से रामलीला के शुरुआती चरणों की धार्मिक और पौराणिक कथाओं को मंच पर प्रस्तुत किया गया। रामलीला मंडल के निर्देशक हरीश मरवाहा, प्रधान धर्मेंद्र ठाकुर, महासचिव सुमित खन्ना, सचिव सचिन वर्मा, सचिव गुरशरण सिंह और संरक्षक मुकेश गुप्ता ने कार्यक्रम में शामिल सभी आचार्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने रामलीला के शुभारंभ अवसर पर पहुंचने और कलाकारों को आशीर्वाद देने के लिए सभी का धन्यवाद किया। जगदम्बा रामलीला मंडल की ओर से आयोजित यह मंचन सोलन के गंज बाजार में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने का हिस्सा है।

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