Solan News: आज के कार्यक्रम...
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Sat, 19 Sep 2026 12:07 PM IST
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दंगल : श्री गुग्गा माड़ी मेले के तहत सुबाथू में दंगल का आयोजन दोपहर 1:00 बजे किया जाएगा।
समापन : कुनिहार स्कूल में चल रही अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता का समापन दोपहर 2:00 बजे होगा।
लोकार्पण : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू अर्की के चौगान मैदान से सरयांज स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण शाम 4:30 बजे करेंगे।
शिरकत : अर्की में चल रहे राज्य स्तरीय सायर मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू देर शाम 6:00 बजे शिरकत करेंगे।
काम की बात
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. शुभांगी, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. हितेश गुप्ता और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. मुकुल शर्मा मौजूद रहेंगे।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में , छुट्टी पर रहेंगी।
विज्ञापन
समापन : कुनिहार स्कूल में चल रही अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता का समापन दोपहर 2:00 बजे होगा।
लोकार्पण : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू अर्की के चौगान मैदान से सरयांज स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण शाम 4:30 बजे करेंगे।
शिरकत : अर्की में चल रहे राज्य स्तरीय सायर मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू देर शाम 6:00 बजे शिरकत करेंगे।
काम की बात
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. शुभांगी, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. हितेश गुप्ता और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. मुकुल शर्मा मौजूद रहेंगे।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में , छुट्टी पर रहेंगी।