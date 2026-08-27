{"_id":"6a90222224561298d00f3e23","slug":"video-solan-people-throng-solan-markets-for-shopping-ahead-of-raksha-bandhan-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: रक्षाबंधन से पहले सोलन के बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़े लोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोलन। रक्षाबंधन से पहले सोलन के बाजारों में खूब भीड़ उमड़ी। इसमें मालरोड के साथ-साथ अप्पर बाजार, लोअर बाजार, लक्कड़ बाजार आदि में खूब चहल-पहल रही। महिलाएं राखियां खरीदती नजर आईं। साथ ही मिठाई की दुकानों में भी ग्राहकों की भीड़ उमड़ी रही। महिलाओं ने अपने भाइयों के पूजन के लिए मनपसंद मिठाइयां खरीदीं। वहीं रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले कई दुकानदारों ने राखियों के दाम भी कम कर दिए थे ताकि महिलाएं अधिक से अधिक खरीदारी कर सके।

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