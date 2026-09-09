Solan News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:15 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:15 AM IST
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समारोह। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता आईसीएफएआई विश्वविद्यालय बद्दी के दीक्षांत समारोह में सुबह 10:55 बजे छात्राें को डिग्रियां बांटेंगे।
कार्यक्रम। इंटर जनरेशन बोंडिंग को लेकर जिला कल्याण भवन सोलन में जागरूकता कार्यक्रम पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होगा।
बैठक। भाजपा अर्की मंडल की मासिक बैठक लोक निर्माण विभाग के विश्राम ग्रह अर्की में सुबह 10:00 बजे से शुरू होगी।
प्रतियोगिता। जिला स्तरीय अंडर-19 गर्ल्स खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ सुबह 10:30 बजे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुबाथू में होगा।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा
स्त्री रोग : डॉ. मनीष मित्तल, डॉ. पल्लवी ठाकुर
शिशु रोग : डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. धर्मेंद्र कुमार, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. अनु मित्तल और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. शुभांगी मौजूद रहेंगी।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. चारु सिंह, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. सुमित सूद, दंत सर्जन डॉ. रजत चवालटा, डॉ. वीना, डॉ. आंचल शर्मा और डॉ. शिवानी चवालटा छुट्टी पर रहेंगी।
विज्ञापन
कार्यक्रम। इंटर जनरेशन बोंडिंग को लेकर जिला कल्याण भवन सोलन में जागरूकता कार्यक्रम पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होगा।
बैठक। भाजपा अर्की मंडल की मासिक बैठक लोक निर्माण विभाग के विश्राम ग्रह अर्की में सुबह 10:00 बजे से शुरू होगी।
प्रतियोगिता। जिला स्तरीय अंडर-19 गर्ल्स खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ सुबह 10:30 बजे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुबाथू में होगा।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा
स्त्री रोग : डॉ. मनीष मित्तल, डॉ. पल्लवी ठाकुर
शिशु रोग : डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. धर्मेंद्र कुमार, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. अनु मित्तल और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. शुभांगी मौजूद रहेंगी।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. चारु सिंह, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. सुमित सूद, दंत सर्जन डॉ. रजत चवालटा, डॉ. वीना, डॉ. आंचल शर्मा और डॉ. शिवानी चवालटा छुट्टी पर रहेंगी।
विज्ञापन