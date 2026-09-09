Solan News: सिमरन और अजय को चुना इकाई अध्यक्ष

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सोलन। राजकीय महाविद्यालय सोलन में सत्र 2026-27 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) की नई इकाई का गठन किया गया। घनश्याम सिंह सोनी और त्रिवेणी शर्मा ने इस चयन प्रक्रिया का संचालन किया। छात्रा इकाई की अध्यक्ष सिमरन और उपाध्यक्ष रिधिमा को चुना गया। धृति को संयुक्त सचिव का पदभार सौंपा गया। सृष्टि और तनुशुभी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। छात्र इकाई में अजय अध्यक्ष और अक्षत उपाध्यक्ष चुने गए। पीयूष को सामान्य सचिव चुना गया, जबकि अर्चित और मनीष सदस्य बने। संवाद