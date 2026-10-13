{"_id":"6acdfd95b61004875907a3a4","slug":"video-solan-panchayat-pradhan-uppradhan-workshop-development-schemes-kandaghat-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन में पंचायत प्रधानों और उपप्रधानों की कार्यशाला, विकास योजनाओं की दी जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंचायतों में विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने और विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से मंगलवार को जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय सोलन के सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें पंचायत प्रधानों और उपप्रधानों को विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के साथ पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यशाला में कंडाघाट विकास खंड की 25 पंचायतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान पंचायतों में विकास कार्यों को सही ढंग से करवाने में प्रतिनिधियों की भूमिका और उनकी शक्तियों की जानकारी के महत्व पर चर्चा की गई। कार्यशाला के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों को बताया गया कि पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को सही तरीके से करवाने के लिए उन्हें अपनी शक्तियों और विकासात्मक योजनाओं की जानकारी होना जरूरी है। यदि प्रतिनिधियों को इनकी पर्याप्त जानकारी नहीं होगी, तो विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में कठिनाई आ सकती है। प्रतिनिधियों को योजनाओं की जानकारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों और अधिकारों को समझने के महत्व से भी अवगत करवाया गया, ताकि पंचायतों में विकास कार्यों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय के सभागार में आयोजित इस कार्यशाला में कंडाघाट विकास खंड की 25 पंचायतों के प्रधानों और उपप्रधानों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों को विकासात्मक योजनाओं और उनकी शक्तियों के संबंध में जानकारी देना रहा।

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