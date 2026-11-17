{"_id":"6afc1344e9dc99feab0a74b5","slug":"video-solan-government-college-nss-volunteers-distribute-warm-clothes-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन कॉलेज के NSS स्वयंसेवकों ने जरूरतमंदों को बांटे गर्म कपड़े, सर्दी से बचाव में की मदद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सर्दियों के मौसम में जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाने के लिए राजकीय महाविद्यालय सोलन की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई ने सराहनीय पहल की। एनएसएस स्वयंसेवकों ने शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर जरूरतमंद परिवारों को गर्म कपड़े वितरित किए। यह वस्त्र वितरण महाविद्यालय की ओर से चलाए गए 'मेगा विंटर क्लॉथ कलेक्शन' अभियान के तहत किया गया। स्वयंसेवकों ने चंबाघाट, बाईपास, रबौन और सूर्यविहार के झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को कपड़े बांटे। महाविद्यालय में 2 से 6 नवंबर तक गर्म कपड़े एकत्रित करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। इसमें कॉलेज के 35 एनएसएस स्वयंसेवकों ने उत्साह के साथ भाग लिया। विद्यार्थियों ने घरों और अन्य माध्यमों से गर्म वस्त्र एकत्रित करने में सहयोग दिया, जिन्हें बाद में जरूरतमंदों तक पहुंचाया गया। इस दौरान एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. घनश्याम सिंह सोनी और डॉ. त्रिवेणी शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन किया और वितरण कार्य में सहयोग दिया। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. शिवानी शर्मा ने एनएसएस इकाई की इस पहल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना महत्वपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारी है। उन्होंने स्वयंसेवकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्य विद्यार्थियों में सेवा, सहयोग और सामाजिक संवेदनशीलता की भावना को मजबूत करते हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ठंड के मौसम में जरूरतमंद परिवारों तक गर्म कपड़े पहुंचाना था। स्वयंसेवकों ने न केवल वस्त्र संग्रहण में भाग लिया, बल्कि उन्हें जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी निभाई। महाविद्यालय की यह पहल विद्यार्थियों को समाज के प्रति अपने दायित्व समझने और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आने का संदेश देती है।

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