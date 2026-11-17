हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में मनाली-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर चट्टानें खिसकने से यातायात प्रभावित हो गया है। मूलिंग पुल के समीप पहाड़ी से चट्टानें खिसककर सड़क पर आ गईं, जिसके चलते हाईवे को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद करना पड़ा।

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चट्टानें और मलबा सड़क पर आने से मार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। इसके कारण हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। मार्ग बंद होने से स्थानीय लोगों सहित यहां से गुजरने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।घटना की सूचना मिलते ही सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की टीम मौके पर पहुंच गई। सड़क से चट्टानें और मलबा हटाने के लिए मशीनरी तैनात कर दी गई है। बीआरओ के कर्मचारी मार्ग को दोबारा यातायात के लिए बहाल करने में जुटे हुए हैं। सड़क से मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है।हाईवे बंद होने के कारण दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई हैं। यात्रियों को मार्ग खुलने का इंतजार करना पड़ रहा है। फिलहाल सड़क बहाली का काम जारी है और यातायात सामान्य होने के बाद ही वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकेगी। यात्रियों को सलाह है कि मार्ग खुलने की आधिकारिक पुष्टि के बाद ही इस रास्ते पर आगे बढ़ें।