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सोलन: कवारग पंचायत में ब्लॉक कांग्रेस ने चलाया पौधारोपण अभियान, बान और देवदार के करीब 60 पौधे लगाए
पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्लॉक कांग्रेस की ओर से कवारग पंचायत में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बान और देवदार के करीब 60 पौधे रोपे गए। कार्यक्रम में कर्नल संजय शांडिल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।
पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। प्रतिभागियों ने लगाए गए पौधों की देखभाल और उन्हें संरक्षित करने की जरूरत पर भी जोर दिया।
ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमित ठाकुर ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण मानवता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जंगलों का हरा-भरा रहना आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी धरोहर है। उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि पौधारोपण केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक लोगों को इस तरह के अभियानों से जुड़ना चाहिए।
पौधारोपण कार्यक्रम में मनसार पंचायत के प्रधान जय प्रकाश, जेडी कोठों पंचायत के उपप्रधान अंकुर ठाकुर, नगाली-चायल के बीडीसी सदस्य महेशइंदर शर्मा, कवारग पंचायत के पूर्व प्रधान ईश्वर सिंह ठाकुर, नगर पंचायत कंडाघाट के पार्षद पुनीत शर्मा और जिला कांग्रेस महासचिव गुरविंदर सिंह काला मौजूद रहे।
इसके अलावा जिला कांग्रेस महासचिव रविंद्रकांत शर्मा, पूर्व युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा, बिशा पंचायत की पूर्व प्रधान सीता ठाकुर, पूर्व बीडीसी सदस्य सत्या देवी, कुसुम शहरी कांग्रेस उपाध्यक्ष सुरेंद्र बंसल, विकास ठाकुर, युवा कांग्रेस जिला महासचिव राहुल ठाकुर, मयूर मेहता, अमित ठाकुर किटी, देविंदर, नरेश तुदल, नरेश धरयां, विभांशु, भानु, अजय, हैप्पी, विवेक, आशीष सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थित लोगों ने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प लिया।
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