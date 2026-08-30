Solan News: झाड़माजरी में इलेक्ट्रिकल कंपनी के स्टोर में लगी आग

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लाखों की संपत्ति बचाईसंवाद न्यूज एजेंसीबरोटीवाला (सोलन)। औद्योगिक क्षेत्र झाड़माजरी के अलंबिक चौक पर समीप एक इलेक्ट्रिकल कंपनी में आग लग गई, जिस पर दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया और बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गया।झाड़ मजरी की शरदा इलेक्ट्रिकल कंपनी में अचानक आग लग गई। आग से कंपनी के स्टोर में रखी प्लास्टिक रील, चम्मच व वायर जल गई। आग से हजारों रुपये का नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पानी डाल कर आग को बुझाया गया। करीब 55 मिनट में दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। आग बुझाने में लीडिंग फायरमैन दयाल चंद, तुला राम, राजेश कुमार व दुनी चंद शामिल रहे।फायर ऑफिसर हेमचंद ने बताया कि आग से बहुत कम नुकसान हुआ है। उससे पहले दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया था। विभाग की टीम ने 15 लाख की संपत्ति को बचाया गया। इसके साथ ही एक सॉल्यूशन कंपनी थी।