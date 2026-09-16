सोलन: दुर्गा पब्लिक स्कूल सोलन ने जीती 20वीं इंटर स्कूल कराटे प्रतियोगिता, 52 अंकों के साथ चैंपियन

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दुर्गा पब्लिक स्कूल सोलन ने 20वीं सीनियर इंटर स्कूल कराटे प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी और नकद पुरस्कार अपने नाम कर लिया। मेजबान स्कूल में आयोजित इस वार्षिक प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने विभिन्न मुकाबलों में अपनी प्रतिभा, अनुशासन और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया। स्टार गोजू-रियु कराटे फेडरेशन की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में सोलन जिले के सात स्कूलों और पांच कराटे अकादमियों के कुल 92 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में लड़कों और लड़कियों दोनों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। अंक तालिका में दुर्गा पब्लिक स्कूल ने 52 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही स्कूल को चैंपियंस ट्रॉफी और नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। स्टार गोजू-रियु कराटे अकादमी गड़खल 38 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही और उसे भी नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं, स्टार गोजू-रियु कराटे अकादमी कुमारहट्टी ने 19 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। फेडरेशन के मुख्य आयोजक और शिहान संजय ठाकुर ने कहा कि प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। उन्होंने बताया कि इंटर स्कूल कराटे प्रतियोगिता का आयोजन हर वर्ष किया जाता है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना, आत्मविश्वास और आत्मरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य नेतर सिंह अत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए स्टार गोजू-रियु कराटे फेडरेशन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कराटे बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ उनमें अनुशासन और आत्मविश्वास भी विकसित करता है। नेतर सिंह अत्री ने विशेष रूप से छात्राओं के लिए कराटे के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्कूलों में हर लड़की के लिए कराटे को अनिवार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि आत्मरक्षा का प्रशिक्षण आज के समय में उनकी महत्वपूर्ण जरूरत है। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और आयोजकों में खासा उत्साह देखने को मिला। आयोजन में भोजनगर पंचायत के पूर्व उपप्रधान रणजीत वर्मा, एनवीएन स्कूल के प्रबंध निदेशक चेतन कश्यप, फेडरेशन के अध्यक्ष महेंद्र ठाकुर सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। प्रतियोगिता ने न केवल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दिया, बल्कि विद्यार्थियों में खेलों के प्रति रुचि और आत्मरक्षा की भावना को भी मजबूत किया। आयोजकों ने भविष्य में भी इस तरह की प्रतियोगिताओं को जारी रखने की बात कही।

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