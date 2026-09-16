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सोलन में प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर भाजपा मनाएगी सेवा संकल्प अभियान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सोलन शहरी मंडल की ओर से 17 सितंबर को सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें विशाल रक्तदान शिविर और ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम प्रमुख रहेंगे।
भाजपा सोलन शहरी मंडल के अनुसार, अभियान का उद्देश्य सेवा, जनकल्याण और सामाजिक सहभागिता के माध्यम से प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को मनाना है। इसके तहत भाजपा युवा मोर्चा की ओर से विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के भाग लेने की योजना है।
शाम के समय जौनाजी रोड के समीप ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा चंबाघाट पुल के पास भी दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा।
चंबाघाट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी परिवारों के साथ मिलकर भी दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भाजपा नेताओं का कहना है कि इस पहल के जरिए लाभार्थी परिवारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से जुड़े अनुभवों और उपलब्धियों को सामने लाने का प्रयास किया जाएगा।
भाजपा सोलन शहरी मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा और जनकल्याण के कार्यों के माध्यम से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रम केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने में भी मदद करेंगे।
उन्होंने बताया कि सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चलेगा। इस अवधि में विभिन्न सेवा, सामाजिक सरोकार और जनकल्याणकारी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
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