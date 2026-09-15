Solan News: स्कूलों में आधार अपडेट करवाएंगे सीएससी सेंटर
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:58 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:58 PM IST
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अक्तूबर के अंत तक सभी बच्चों के आधार अपडेट करने का लक्ष्य
जिले के 10 शिक्षा खंड व 142 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाए क्लस्टर
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला सोलन में बच्चों के आधार के अनिवार्य बायोमीट्रिक अपडेट (एमबीयू) को पूरा करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। शिक्षा विभाग ने सितंबर और अक्तूबर के दौरान अधिकतम लंबित विद्यार्थियों का एमबीयू पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सभी शिक्षा खंडों में सीएससी/वीएलई ऑपरेटरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
ये ऑपरेटर अपने आवंटित शिक्षा खंडों के स्कूल क्लस्टरों में शिविर लगाएंगे। इन शिविरों में विद्यार्थियों के लंबित आधार अपडेट पूरे किए जाएंगे।
जिले में कुल दस शिक्षा खंड और 142 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं। ये विद्यालय क्लस्टर संसाधन केंद्र के रूप में भी कार्य करते हैं। प्रत्येक संबंधित सीएससी/वीएलई ऑपरेटर अपने खंड के क्लस्टरों के साथ समन्वय करेगा। इस दौरान जिन क्लस्टरों में एमबीयू लंबित विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, वहां प्राथमिकता से शिविर लगेंगे। इस अभियान से विद्यार्थियों को आधार प्रमाणीकरण से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलेगी। इससे शिक्षा संबंधी डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य प्रक्रियाओं में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी।
शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से भी सहयोग की अपील की है।
कोट
लंबित एमबीयू को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। स्कूल प्रमुखों और अभिभावकों से अभियान में सहयोग करने का आह्वान किया। समय पर अपडेट करवाने से विद्यार्थियों को शैक्षणिक और डिजिटल प्रक्रियाओं में परेशानी नहीं होगी। -मधु जनारथा, उप निदेशक, स्कूल शिक्षा (माध्यमिक) सोलन
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जिले के 10 शिक्षा खंड व 142 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाए क्लस्टर
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला सोलन में बच्चों के आधार के अनिवार्य बायोमीट्रिक अपडेट (एमबीयू) को पूरा करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। शिक्षा विभाग ने सितंबर और अक्तूबर के दौरान अधिकतम लंबित विद्यार्थियों का एमबीयू पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सभी शिक्षा खंडों में सीएससी/वीएलई ऑपरेटरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
ये ऑपरेटर अपने आवंटित शिक्षा खंडों के स्कूल क्लस्टरों में शिविर लगाएंगे। इन शिविरों में विद्यार्थियों के लंबित आधार अपडेट पूरे किए जाएंगे।
जिले में कुल दस शिक्षा खंड और 142 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं। ये विद्यालय क्लस्टर संसाधन केंद्र के रूप में भी कार्य करते हैं। प्रत्येक संबंधित सीएससी/वीएलई ऑपरेटर अपने खंड के क्लस्टरों के साथ समन्वय करेगा। इस दौरान जिन क्लस्टरों में एमबीयू लंबित विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, वहां प्राथमिकता से शिविर लगेंगे। इस अभियान से विद्यार्थियों को आधार प्रमाणीकरण से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलेगी। इससे शिक्षा संबंधी डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य प्रक्रियाओं में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी।
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शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से भी सहयोग की अपील की है।
कोट
लंबित एमबीयू को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। स्कूल प्रमुखों और अभिभावकों से अभियान में सहयोग करने का आह्वान किया। समय पर अपडेट करवाने से विद्यार्थियों को शैक्षणिक और डिजिटल प्रक्रियाओं में परेशानी नहीं होगी। -मधु जनारथा, उप निदेशक, स्कूल शिक्षा (माध्यमिक) सोलन
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