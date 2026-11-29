{"_id":"6b0c12fa731396d3c3066ca3","slug":"video-youth-from-giripar-perform-nati-in-nahan-express-joy-over-the-decision-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: नाहन में गिरिपार के युवाओं ने डाली नाटी, फैसले पर जताई खुशी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गिरिपार क्षेत्र के हाटी जनजातीय का उच्च न्यायालय में चल रहे केस में हाटी जनजातीय के पक्ष में फैसला आने से गिरिपार क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। उच्च न्यायालय का फैसला पक्ष में आने के बाद एबीवीपी से जुड़े गिरिपार क्षेत्र के युवाओं ने नाहन में नाटी डाली। इस दौरान युवाओं ने एक दूसरे को लड्डू भी बांटे। इसके बाद युवक-युवतियों ने नाटी डाली और पहाड़ी रासे लगा कर जश्न मनाया।

... और पढ़ें