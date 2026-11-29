हाटी समुदाय के संघर्ष और धैर्य की जीत : जयराम

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के खिलाफ दायर याचिकाओं को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से खारिज किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने हाटी समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि यह छह दशक लंबे संघर्ष की जीत है। समुदाय के लोगों ने धैर्य, अनुशासन और शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। जयराम ने कहा कि संसद से कानून पारित होने के बावजूद समुदाय को अपना हक पाने के लिए करीब दो साल इंतजार करना पड़ा। इस संघर्ष में उन्होंने भी हरसंभव सहयोग दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी सरकार ने सितंबर 2021 में हाटी समुदाय को एसटी दर्जा देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। 14 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी। इसके बाद संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित हुआ और चार अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून बना। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कानून लागू करने में अड़चनें पैदा कीं। चार जनवरी 2024 को हाईकोर्ट ने इसके कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। अब 31 पेशियों के बाद आए फैसले से हाटी समुदाय को न्याय मिला है।