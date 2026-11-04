{"_id":"6aeb1eab4d5237907d078e1c","slug":"video-women-in-nahan-are-moving-towards-self-reliance-through-their-skills-an-exhibition-of-self-made-products-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: हुनर के दम पर आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ रहीं नाहन की महिलाएं, स्वनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

घर की जिम्मेदारियों के साथ अपने हुनर को रोजगार में बदलकर आर्थिक आत्मनिर्भरता की राह बनाती नाहन की महिलाएं दूसरी महिलाओं के लिए भी मिसाल पेश कर रही हैं। हिमधारा और अभिनंदन शहरी स्तरीय संगठन से जुड़ी महिलाओं ने दिवाली के अवसर पर नाहन के महलात में स्वनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है। इसके माध्यम से महिलाएं न केवल अपनी रचनात्मकता को बाजार तक पहुंचा रही हैं, बल्कि परिवार की आर्थिकी मजबूत करने में भी योगदान दे रही हैं। प्रदर्शनी में महिलाओं के हाथों से तैयार खुशबूदार और पर्यावरण अनुकूल दीये, मिट्टी के दीपक, गिफ्ट आइटम, जूट के आकर्षक बैग और घर में बनाए गए विभिन्न उत्पाद बिक्री के लिए रखे गए हैं। इन उत्पादों के जरिये महिलाएं पारंपरिक हुनर को स्वरोजगार से जोड़ने के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रही हैं। हिमधारा संस्था की सुषमा शर्मा ने बताया कि महिलाएं अपने हाथों से दीये, मिट्टी के दीपक और गिफ्ट आइटम तैयार करती हैं। प्रदर्शनियों के माध्यम से उनके उत्पादों को बाजार और ग्राहकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं, अभिनंदन संगठन की रूपा, फरीदा और लता ने बताया कि जूट से बने विभिन्न डिजाइन के बैग प्रदर्शनी का हिस्सा हैं। ये पॉलिथीन का पर्यावरण अनुकूल विकल्प हैं। महिलाओं ने बताया कि वे पिछले चार से पांच वर्षों से संगठनों से जुड़ी हैं और जिला के विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्पादों की बिक्री के लिए प्रदर्शनियां लगा चुकी हैं। लोगों से मिल रहे अच्छे रिस्पांस ने उनके हौसले बढ़ाए हैं। अब वे अपने हुनर को आय का स्थायी जरिया बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं। इन महिलाओं की पहल साबित कर रही है कि घर की जिम्मेदारियां निभाने के साथ महिलाएं आर्थिक रूप से भी सशक्त बन सकती हैं।

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