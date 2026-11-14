Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   hpseb pensioners arrears payment high court order nahan

उच्च न्यायालय का फैसला: पेंशनरों को 6 प्रतिशत ब्याज सहित दो किश्तों में मिलेगा एरियर

Sat, 14 Nov 2026 04:40 PM IST
Ankesh Dogra
Ankesh Dogra Ankesh Dogra
Updated Sat, 14 Nov 2026 04:40 PM IST
hpseb pensioners arrears payment high court order nahan
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एचपीएसईबी) पेंशनर कल्याण संघ की नाहन इकाई की मासिक बैठक शनिवार को स्थानीय न्यू शाही मिष्ठान भंडार, पक्का टैंक में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष शमशेर सिंह ठाकुर ने की, जबकि महासचिव कमलेश कुमार पुंडीर ने कार्यवाही का संचालन किया। बैठक में पेंशनरों के लंबित एरियर भुगतान को लेकर उच्च न्यायालय के फैसले पर प्रसन्नता जताई गई। महासचिव कमलेश कुमार पुंडीर ने सदन को जानकारी दी कि जिन पेंशनरों ने अपने बकाया एरियर के भुगतान के लिए पेंशनर वेलफेयर स्टेट बॉडी के सहयोग से वर्ष 2023 में संयुक्त याचिका दायर की थी, उस पर उच्च न्यायालय ने 31 अक्तूबर 2026 को पेंशनरों के पक्ष में फैसला सुनाया है। महासचिव ने बताया कि न्यायालय ने संबंधित विभाग को पेंशनरों के एरियर का भुगतान 6 प्रतिशत ब्याज सहित दो किश्तों में करने के आदेश दिए हैं। आदेश के अनुसार, पहली किश्त का भुगतान 15 दिसंबर 2026 से पहले और दूसरी किश्त का भुगतान 28 फरवरी 2027 से पूर्व सुनिश्चित किया जाना है। उच्च न्यायालय के इस फैसले पर संघ के सभी सदस्यों ने खुशी जताई और न्यायालय का आभार व्यक्त किया। सदस्यों ने इसे पेंशनरों के लंबित वित्तीय अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय बताया। बैठक में 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाने का निर्णय भी लिया गया। हर वर्ष की तरह इस बार भी समारोह में 75 और 80 वर्ष की आयु पूरी करने वाले वरिष्ठ पेंशनरों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। संघ ने सभी सदस्यों से पेंशनर दिवस समारोह में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। बैठक में एमएस सबरवाल, केसी सोहल, महबूब आलम, नासिर अली, पपींदर सिंह, ओम प्रकाश, सुखचैन, रमेश चंद, विजय सोहल, विनोद सिंघल, सुशील कुमार, रोशन सैनी, राज कुमार, हाकम सिंह, धनी राम, पृथ्वी सिंह, बाबू राम, बुध राम, अब्दुल खालिक, गुरचरण सिंह, किशन सिंह, माम चंद और मदन मोहन सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

कानपुर: कोहरे की चादर में लिपटा कुरसौली क्षेत्र, मकान...पेड़ और खेत भी धुंधले नजर आए

Kanpur Kursauli area blanketed in fog houses trees and fields appear blurred
Kanpur
14 Nov 2026

Video: डालीगंज जैन मंदिर में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन

Video: डालीगंज जैन मंदिर में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन
Lucknow
14 Nov 2026

औरैया: हाईवे के पास बुजुर्ग ने उठाया खौफनाक कदम, टीनशेड के पाइप से फंदा लगाकर दी जान

Auraiya Elderly man takes drastic step near highway ends his life by hanging from a pipe of a tin shed
Auraiya
14 Nov 2026

कानपुर: मान्यवर कांशीराम ट्रॉमा सेंटर की ओपीडी में कम रही मरीजों की संख्या

Kanpur Low patient turnout at Manyawar Kanshiram Trauma Center OPD
Kanpur
14 Nov 2026

कानपुर: चौराहे के पास खुलेआम रखी हैं भगवान की मूर्तियां, लोगों की आस्था को पहुंच रही ठेस

Kanpur Idols of deities left in the open near a street corner public sentiment hurt
Kanpur
14 Nov 2026
विज्ञापन

कानपुर: नेताजी नगर में महीनों से खराब पड़ा सरकारी नल, जंग खाकर गलने लगे लोहे के पाइप

Kanpur Public water tap in Netaji Nagar remains broken for months iron pipes rusting and disintegrating
Kanpur
14 Nov 2026

कानपुर: चकेरी में मनोज इंटरनेशनल होटल से श्यामनगर पुल तक सड़क पर फैली गिट्टियां और बजरी

Kanpur Gravel and crushed stone strewn across road from Manoj International Hotel to Shyamnagar Bridge
Kanpur
14 Nov 2026
विज्ञापन

कानपुर: जाजमऊ में तेज रफ्तार डंपर का कहर, ई-रिक्शा में मारी जोरदार टक्कर, राहगीर घायल

Kanpur Havoc in Jajmau as speeding dumper truck rams into e rickshaw passerby injured
Kanpur
14 Nov 2026

कानपुर: चकेरी में ईंट-पत्थर से कूचकर युवक की हत्या, झाड़ियों में फेंका मिला शव

Kanpur Man murdered in Chakeri after being bludgeoned with bricks and stones body found dumped in bushes
Kanpur
14 Nov 2026

कानपुर: दीपावली के जुए में 2.5 लाख रुपये हारे कर्मचारी ने दी जान

Kanpur Employee dies by suicide after losing Rs 2.5 lakh in Diwali gambling
Kanpur
14 Nov 2026

कानपुर: शॉर्ट सर्किट से रुई गोदाम में लगी आग, मजदूरों ने भागकर बचाई जान

Kanpur Short circuit sparks fire at cotton warehouse workers escape to safety
Kanpur
14 Nov 2026

Video: सीतापुर में छप्पर के नीचे फंदे से लटके मिले युवक-युवती के शव

Video: सीतापुर में छप्पर के नीचे फंदे से लटके मिले युवक-युवती के शव
Sitapur
14 Nov 2026

अंबाला शहर की कॉस्मेटिक मार्केट में चोरों के हौसले बुलंद, व्यापारियों ने एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार

Thieves act with impunity in Ambala City’s cosmetic market; traders appeal to the SP for security.
Ambala
14 Nov 2026

Video: इलाज के बिल पर विवाद, तीन दिन से अस्पताल में रुकी किशोरी

Video: इलाज के बिल पर विवाद, तीन दिन से अस्पताल में रुकी किशोरी
Lucknow
14 Nov 2026

अमृतसर में पुलिस कमिश्नर ने सी-डिवीजन थाने का किया औचक निरीक्षण, नाकों पर भी जांचे सुरक्षा इंतजाम

In Amritsar, the Police Commissioner conducted a surprise inspection of the C-Division police station and also checked security arrangements at police checkpoints.
Amritsar
14 Nov 2026

कानपुर में घाटमपुर डाकघर घोटाला, बाहरी एजेंट के सहारे 25 साल चलता रहा खेल

Ghatampur Post Office Scam in Kanpur Fraud Persisted for 25 Years with the Help of an External Agent
Kanpur
14 Nov 2026

कानपुर: शुक्लागंज में बेटे की मौत पर भड़के परिजन, तीन युवकों पर लगाया हत्या का आरोप

Kanpur Family members outraged over sons death in Shuklaganj accuse three youths of murder
Kanpur
14 Nov 2026

VIDEO: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे हादसा...देवदूत बनी आगरा पुलिस, घायलों को कंधों के सहारे पहुंचाया अस्पताल

Agra-Lucknow Expressway Accident
Agra
14 Nov 2026

कानपुर: शुक्लागंज में महापर्व छठ की तैयारियां पूरी, गंगाघाटों पर बढ़ाई गई सुरक्षा

Kanpur Preparations for festival of Chhath are complete in Shuklaganj security stepped up at the Ganga ghats
Kanpur
14 Nov 2026

शुक्लागंज: उंगली में सांप के डसते ही बेहोश हुई महिला, पति ने कोबरा को डिब्बे में किया कैद अस्पताल में बची जान

Shuklaganj Woman faints after being bitten on the finger by a snake husband traps the cobra in a container
Kanpur
14 Nov 2026

फरीदकोट हलके के कई परिवार भाजपा में शामिल, जिला प्रधान सन्नी बराड़ ने किया स्वागत

Several families from the Faridkot constituency join the BJP; District President Sunny Brar extends a welcome.
Chandigarh-Punjab
14 Nov 2026

जैसलमेर में दर्दनाक हादसा: पानी की डिकी ने बुझाए चार घरों के चिराग, तीन सगी बहनों की मौत

Tragic incident in Jaisalmer: Water storage tank claims lives in four households; three sisters among the dead
Jaisalmer
14 Nov 2026

सांसद अमृतपाल को एक दिन की पैरोल, आज दादी के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल

MP Amritpal granted one-day parole; to attend grandmother's funeral today
Amritsar
14 Nov 2026

कुरुक्षेत्र में छाया सीजन का पहला कोहरा, कई क्षेत्र में दृश्यता 10 से 15 में मीटर तक

First fog of the season descends on Kurukshetra; visibility in several areas drops to 10–15 meters.
Kurukshetra
14 Nov 2026

जयपुर समेत कई जिलों में बदलेगा मौसम, 16 नवंबर से बढ़ेगी सर्दी

राजस्थान में मौसम का बड़ा उलटफेर
Rajasthan
14 Nov 2026

VIDEO: अब सताएगी ठंड! एटा में सीजन का पहला कोहरा, सुबह-सुबह सड़कों पर छाई धुंध

Season's First Fog Cold Winds Slow Down Highway Traffic
Etah
14 Nov 2026

VIDEO: छठ पूजा से पहले वृंदावन के जुगल घाट पर पहुंची टीम, तैयारियों का लिया जायजा

Chhath Puja Preparations: Officials Inspect Jugal Ghat in Vrindavan
Mathura
14 Nov 2026

उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, देखें ताजा अपडेट

उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, देखें ताजा अपडेट
Uttar Pradesh
14 Nov 2026

VIDEO: यमुना एक्सप्रेसवे पर धू-धूकर जली बस, 40 यात्रियों ने ऐसे बचाई जान

Moving Bus Catches Fire on Yamuna Expressway
Mathura
14 Nov 2026

उत्तर भारत की बर्फबारी का MP में दिखेगा असर

उत्तर भारत की बर्फबारी का MP में दिखेगा असर
Madhya Pradesh
14 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed