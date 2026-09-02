{"_id":"6a9807a5a4ed5634ee081a25","slug":"video-video-under-14-sports-competition-in-paliyon-school-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो :पालियों स्कूल में अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नाहन (सिरमौर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पालियों में चल रही सुरला शिक्षा खंड की अंडर-14 छात्र वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता का रोमांच अपने चरम पर है। छात्र वर्ग की इस खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन कई अहम मुकाबले खेले गए। बैडमिंटन में सैनवाला स्कूल ने क्यारी स्कूल को हराकर ट्राफी अपने नाम की। सैनवाला स्कूल ने एकल मुकाबला 2-1 और डबल मुकाबला 2-0 से जीता। वॉलीबॉल का फाइनल मुकाबला बर्मापापड़ी और निहोग स्कूल के बीच हुआ। इसमें बर्मापापड़ी ने जीत दर्ज की। योगा का फाइनल मुकाबला ढाकवाला और खैरी स्कूल के बीच खेला गया। इसमें ढाकवाला स्कूल ने जीत दर्ज की। इस प्रतियोगिता में ढाकवाला स्कूल ने 182 और खैरी स्कूल ने 181 अंक हासिल किए। शारीरिक शिक्षक विपिन कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में 16 स्कूलों के 119 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। दूसरे दिन कबड्डी के भी अहम मुकाबले खेले गए।

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