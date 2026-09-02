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नाहन: मानसून की बारिश से जनजीवन बेपटरी, लोक निर्माण विभाग को 53 करोड़ की चपत
नाहन। जिला मुख्यालय नाहन और इसके आसपास के इलाकों में मानसून की जाती हुई बारिश भारी तबाही मचा रही है। बुधवार शाम को क्षेत्र में एक बार फिर मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया। तेज बारिश के साथ ही पूरे इलाके में घनी धुंध छा गई है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई और वाहन चालकों समेत राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
देर रात को मुख्य मार्ग पर पहाड़ी दरकने (भूस्खलन) के कारण नाहन-रेणुका मार्ग यातायात के लिए पूरी तरह ठप हो गया है। सड़क पर भारी मलबा और चट्टानें आने से संपर्क टूट गया है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की है ताकि आवागमन बाधित न हो। इस साल का मानसून सरकारी संपत्ति, विशेषकर बुनियादी ढांचे पर बेहद भारी पड़ा है। विभागीय आकलन के अनुसार, अब तक सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से लोक निर्माण विभाग को करीब 53 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। मलबे को हटाने और बंद सड़कों को बहाल करने के लिए विभाग की टीमें लगातार फील्ड में जुटी हुई हैं।
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