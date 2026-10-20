{"_id":"6ad7772214f6e9451c0b8bd7","slug":"video-video-festival-celebrating-the-victory-of-good-over-evil-observed-with-great-enthusiasm-in-nahan-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: नाहन में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा धूमधाम से मनाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वीडियो: नाहन में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा धूमधाम से मनाया
सिरमाैर जिला मुख्यालय नाहन में बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। जिला मुख्यालय नाहन में नगर परिषद की तरफ से दशहरा पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 40 फीट ऊंचे रावण, 35 फीट ऊंचे कुंभकर्ण व मेघनाद के पुतलों को विधायक अजय सोलंकी, पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डाॅ. राजीव बिंदल और सांसद सुरेश कश्यप ने आग के हवाले किया। इसके अलावा लंका को भी आग के हवाले किया गया। चौगान में सैकड़ों लोग उमड़े। हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के लोगों ने उत्सव में भाग लेकर अखंड भारत की धार्मिक एकता का भी संदेश दिया। इस अवसर पर हुई आतिशबाजी से आसमान सतरंगी हो गया। इस दौरान नगर परिषद नाहन की अध्यक्ष उपमा धीमान समेत पार्षद व अन्य लोग मौजूद रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।