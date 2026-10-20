फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Sirmaur: Chalda Mahasu Maharaj will depart from Pashmi for Uttarakhand on December 3

सिरमौर: 3 दिसंबर को पश्मी से उत्तराखंड के लिए विदा होंगे चालदा महासू महाराज, हजारों श्रद्धालु होंगे शामिल

Tue, 20 Oct 2026 06:30 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिलाई(सिरमौर)।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिलाई(सिरमौर)। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 20 Oct 2026 06:30 PM IST
सार

सिरमौर जिले के शिलाई उपमंडल के पश्मी गांव में विराजमान चालदा छत्रधारी महासू महाराज 3 दिसंबर को उत्तराखंड के मशक गांव के लिए प्रस्थान करेंगे। 

विज्ञापन
Sirmaur: Chalda Mahasu Maharaj will depart from Pashmi for Uttarakhand on December 3
पश्मी में चालदा महासू महाराज मंदिर। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई उपमंडल के पश्मी गांव में विराजमान चालदा छत्रधारी महासू महाराज 3 दिसंबर को उत्तराखंड के मशक गांव के लिए प्रस्थान करेंगे। महाराज की विदाई यात्रा को लेकर पश्मी गांव में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस धार्मिक यात्रा में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। चालदा महासू महाराज की यात्रा और विभिन्न पड़ावों को लेकर पश्मी गांव में छात्रधारी चालदा महासू महाराज के वजीर दीवान सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में महाराज की वापसी यात्रा का कार्यक्रम निर्धारित करने के साथ ही रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न स्थानों पर रात्रि विश्राम को लेकर निर्णय लिया गया।

विज्ञापन

Trending Videos

ये रहेगा महाराज का कार्यक्रम
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, चालदा महासू महाराज 3 दिसंबर को पश्मी गांव से प्रस्थान करने के बाद पहली रात द्राबिल में विश्राम करेंगे। इसके बाद 4 दिसंबर को उत्तराखंड के बायला भरम, 5 दिसंबर को तिलूर खेड़ा और 6 दिसंबर को कांदोई भरम में रात्रि पड़ाव होगा। यात्रा के पांचवें पड़ाव पर महाराज उत्तराखंड के मशक गांव पहुंचेंगे, जहां नवनिर्मित महासू मंदिर में प्रवेश करेंगे। पश्मी स्थित महासू मंदिर के पुजारी आत्माराम शर्मा ने बताया कि चालदा छत्रधारी महासू महाराज पिछले वर्ष दिसंबर में पश्मी गांव पधारे थे। अब महाराज यहां से वापस उत्तराखंड के मशक गांव के लिए प्रस्थान करेंगे। 

विज्ञापन
विज्ञापन

 हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद 
उनकी विदाई यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। यह यात्रा दोनों राज्यों के लोगों की गहरी धार्मिक आस्था और पारंपरिक संबंधों का प्रतीक है। विदाई कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री एवं शिलाई क्षेत्र के नौ गांव मस्तभोज के नंबरदार हर्षवर्धन चौहान के भी शामिल होने की बात कही गई है। चालदा महासू महाराज की विदाई यात्रा शिलाई क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों के श्रद्धालुओं के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखती है। महाराज के प्रस्थान के दौरान जगह-जगह श्रद्धालुओं के जुटने और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ विदाई देने की संभावना है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed