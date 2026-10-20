साई भजनों से भक्तिमय हुआ नाहन, प्रभात फेरी निकालकर मनाया श्री सत्य साई बाबा का अवतरण दिवस

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श्री सत्य साई बाबा के अवतरण दिवस पर श्री सत्य साई सेवा समिति सिरमौर की ओर से नाहन में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह ओमकारम् और शुभप्रभातम के जाप से हुई। इसके बाद साई भक्तों ने शहर में प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी के दौरान भक्ति और आध्यात्मिकता का माहौल देखने को मिला। अवतरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने बाबा का स्मरण किया और भक्ति भाव से हिस्सा लिया। प्रभात फेरी के साथ ही शहर में धार्मिक उत्साह का माहौल बन गया। जिला अध्यक्ष प्रो. अमर सिंह चौहान और कन्वीनर अनूप भटनागर के सानिध्य में भजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें साई भक्तों ने एक के बाद एक भजन प्रस्तुत किए। ‘नारायण… नारायण…’, ‘गिरधारी गोविंदा…’ जैसे भजनों से पूजा स्थल गूंज उठा। भजन प्रस्तुतियों के दौरान श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर नजर आए। पूरे कार्यक्रम में आध्यात्मिक माहौल बना रहा और भक्तों ने श्रद्धा के साथ श्री सत्य साई बाबा का स्मरण किया। धार्मिक कार्यक्रम का समापन महामंगल आरती के साथ हुआ। इस दौरान साई भक्तों ने सामूहिक रूप से आरती में भाग लिया और बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया।

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