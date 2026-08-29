{"_id":"6a92f01617216f44ce0ad562","slug":"video-sirmaur-op-thakur-hits-back-at-questions-raised-regarding-the-election-of-the-sangrah-pradhan-parishad-president-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: प्रधान परिषद संगड़ाह के अध्यक्ष चुनाव पर उठे सवालों पर ओपी ठाकुर ने किया पलटवार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नाहन। प्रधान परिषद संगड़ाह के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर परिषद अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत गेहल के प्रधान ओपी ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्होंने दियूड़ी खड़ाहा पंचायत प्रधान के बयान को तथ्यहीन बताते हुए इसे केवल सुर्खियां बटोरने की कोशिश करार दिया। ओपी ठाकुर ने कहा कि संगड़ाह विकास खंड में कुल 39 पंचायतें हैं, जबकि दो-तिहाई बहुमत के लिए 26 प्रधानों का समर्थन जरूरी था। परिषद की बैठक में 29 प्रधान स्वयं उपस्थित रहे, जबकि शेतंदुला, भवई और रणफाजबुड़ोग पंचायतों के प्रधानों ने लिखित सहमति भेजी। इस तरह कुल 32 प्रधानों का समर्थन परिषद के निर्णय के साथ रहा। उन्होंने कहा कि ऐसे में चुनाव को गैर-लोकतांत्रिक बताना तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधान परिषद गैर-राजनीतिक मंच है और इसके निर्णयों को किसी राजनीतिक दल से जोड़ना उचित नहीं। ओपी ठाकुर ने कहा कि विरोध करने के बजाय लोकतांत्रिक निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए। परिषद का उद्देश्य सभी प्रधानों को एक मंच पर लाकर उनके अधिकारों और पंचायतों के विकास से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाना है।

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