Sirmour News: आज के कार्यक्रम

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आम सभा: पांवटा साहिब कॉलेज में सुबह 10:00 बजे पीटीए गठन को लेकर आम सभा का आयोजन।



रक्तदान शिविर: श्री सत्य साई सेवा संगठन सिरमौर की ओर से सुबह 10:00 बजे मेडिकल कॉलेज नाहन में रक्तदान शिविर का आयोजन।



मासिक बैठक: एचपीएसईबी पेंशनर संघ नाहन की ओर से सुबह 10:30 बजे न्यू शाही मिष्ठान भंडार पक्का टैंक में मासिक बैठक का आयोजन।



बैठक: विद्युत बोर्ड से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मासिक बैठक लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में सुबह 11:00 बजे होगी आयोजित।



काम की बात



जिला परिवहन विभाग की ओर से 16 सितंबर को सुबह 10 बजे पांवटा साहिब में व्यावसायिक वाहनों की पासिंग।



-- -- संवाद -- -- --

आज के कार्यक्रम