Sirmour News: आज के कार्यक्रम
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:15 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:15 PM IST
विज्ञापन
आज के कार्यक्रम
आम सभा: पांवटा साहिब कॉलेज में सुबह 10:00 बजे पीटीए गठन को लेकर आम सभा का आयोजन।
रक्तदान शिविर: श्री सत्य साई सेवा संगठन सिरमौर की ओर से सुबह 10:00 बजे मेडिकल कॉलेज नाहन में रक्तदान शिविर का आयोजन।
मासिक बैठक: एचपीएसईबी पेंशनर संघ नाहन की ओर से सुबह 10:30 बजे न्यू शाही मिष्ठान भंडार पक्का टैंक में मासिक बैठक का आयोजन।
बैठक: विद्युत बोर्ड से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मासिक बैठक लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में सुबह 11:00 बजे होगी आयोजित।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग की ओर से 16 सितंबर को सुबह 10 बजे पांवटा साहिब में व्यावसायिक वाहनों की पासिंग।
-- --संवाद -- -- --
विज्ञापन
आम सभा: पांवटा साहिब कॉलेज में सुबह 10:00 बजे पीटीए गठन को लेकर आम सभा का आयोजन।
रक्तदान शिविर: श्री सत्य साई सेवा संगठन सिरमौर की ओर से सुबह 10:00 बजे मेडिकल कॉलेज नाहन में रक्तदान शिविर का आयोजन।
मासिक बैठक: एचपीएसईबी पेंशनर संघ नाहन की ओर से सुबह 10:30 बजे न्यू शाही मिष्ठान भंडार पक्का टैंक में मासिक बैठक का आयोजन।
बैठक: विद्युत बोर्ड से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मासिक बैठक लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में सुबह 11:00 बजे होगी आयोजित।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग की ओर से 16 सितंबर को सुबह 10 बजे पांवटा साहिब में व्यावसायिक वाहनों की पासिंग।