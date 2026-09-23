{"_id":"6ab3a5eac3d6f022770d4838","slug":"video-nahana-bhagavana-vamana-ka-jayakara-sa-gaja-nahana-shahara-nakal-bhavaya-shabha-yatara-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"नाहन: भगवान वामन के जयकारे से गूंजा नाहन शहर, निकाली भव्य शोभा यात्रा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नाहन: भगवान वामन के जयकारे से गूंजा नाहन शहर, निकाली भव्य शोभा यात्रा
सिरमाैर जिला मुख्यालय नाहन बुधवार को भक्तिरस से सरोबार रहा। भगवान विष्णु के पांचवें अवतार भगवान वामन के सम्मान में आयोजित वामन द्वादशी उत्सव पर शहर में भव्य शोभा यात्राएं निकाली गईं। पालकियों में सुसज्जित होकर निकली देवताओं की पालकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। नाहन स्थित बड़ा चौक में देव समागम का अद्भुत नजारा देखने को मिला। देव मिलन के आलौकिक और अद्भुत नजारे से वातावरण भक्तिमय हो गया। बड़ा चौक में हुए देव मिलन के बाद पूरे नाहन शहर में भव्य शोभायात्रा निकली। देवताओं के दर्शन को लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। भगवान वामन के जयकारे से पूरा शहर गुंजायमान हो उठा। बता दें, नाहन समेत जिला सिरमौर में वामन द्वादशी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बुधवार को शहर के विभिन्न मंदिरों से भगवान की पालकियां लाई गई। इसमें दो पालकियां जगन्नाथ मंदिर, तीसरी नरसिंह मंदिर भगवान मंदिर नौणी का बाग, चौथी रघुनाथ मंदिर कच्चा टैंक, पांचवीं कृष्ण मंदिर कच्चा टैंक, छठी बैरागी मंदिर कच्चा टैंक, सातवीं लक्ष्मी नारायण मंदिर, आठवीं सनातम धर्म मंदिर और नौंवी रानीताल से लाई गई। बड़ा चौक में इन पालकियां का भव्य मिलन हुआ। यहां वामन देव और अन्य देवताओं के दर्शन को लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इसके बाद पूरे शहर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। इस अवसर पर जगह-जगह भोग भी लगाया गया। जगन्नाथ मंदिर में आरती का आयोजन हुआ। यहां पर कांग्रेस-भाजपा नेताओं ने भी पूजा अर्चना की। इस अवसर पर शहर के पक्का तालाब पर वामन द्वादशी मेला भी आयोजित किया गया। इसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। स्थानीय व बाहरी राज्यों से आए व्यापारियों ने मेले में दुकानें भी लगाई। इन दुकानों में शहर व ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने जमकर खरीदारी की।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।